Працюють партизани? Під Курськом невідомі пошкодили залізницю

Примітно, що пошкодження сталося на залізничному шляху, який веде в бік України

Цілком ймовірно, що у росії з кожним днем війни стає все більше незгодних з путінським режимом. На тлі цього російська армія зіштовхується з серйозними перешкодами — то партизани нищать їх техніку та підривають ставлеників, то противники війни перешкоджають перекиданню техніки в Україну.

Як повідомив російський Telegram-канал Baza, у Курській області, яка межує з Україною, невідомі пошкодили залізницю і такий випадок трапився вже вдруге за тиждень.

Зазначається, що пошкодження рейок зафіксували на 28-му кілометрі залізниці "Льгов — Суджа". Залізничну колію на якийсь час довелося закрити, а механіки по приїзду на місце дійшли висновку, що рейку пошкодили шляхом підриву і викликали на місце співробітників спецслужб.

Примітно, що російське селище Суджа знаходиться всього за 12 кілометрів від українського кордону. Не виключено, що цей залізничний шлях російські військові використовують для перекидання техніки, яку потім застосовують проти України.

Невідомі підірвали залізничну рейку на залізниці "Льгов-Суджа" у Курській області

На якийсь час через пошкодження шлях довелося закрити

Варто додати, що це вже другий подібний випадок в Курській області за останню добу. Ввечері 9 серпня невідомі намагалися підірвати опору ЛЕП за 20 кілометрів від Курської АЕС. А 4 серпня таким же чином пошкодили опору в приватному секторі Курчатова.

Нагадаємо, що свого часу таким методом зупинки російських поїздів користувалися й білоруські партизани, які виступали проти війни в Україні. Сміливці не тільки шкодили рейки, якими росіяни переганяли свою техніку, а й виводили з ладу саме озброєння.