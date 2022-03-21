Псують потяги та техніку: білоруси розпочали партизанську війну за Україну
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Білоруські партизани підривають російські потяги та псують техніку.
На 26-й день бойових дій Росії проти України існує досить високий ризик, що Білорусь теж вступить у війну.
Тому білоруські партизани взялися створювати перепони, щоб не допустити білоруські війська в Україну.
Про це розповів радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка у Twitter.
Чому росії не виграти війну проти України?
"Білорусь — земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити вторгнення білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена", — написав Вячорка.
Вячорка також опублікував карту, на якій зображені результати дій білоруських партизанів та зазначив, що у соціальних мережах активізувалася так звана фабрика тролів із росії.
У коментарях у Instagram та Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами та українцями.
На його думку, у такий спосіб росія намагається "втягнути Білорусь у свою криваву бійню проти братньої України".
Зазначимо, що в українському Генштабі знають про можливе вторгнення військ Білорусі з Волинського напрямку та готові їх "гідно зустріти". Ризик вторгнення оцінюється як високий.
Як повідомляв "Телеграф", раніше білоруський журналіст розповідав, чому не варто боятися армії Білорусі, — на те є багато причин.