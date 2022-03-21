Псують потяги та техніку: білоруси розпочали партизанську війну за Україну

Білоруські партизани підривають російські потяги та псують техніку.

На 26-й день бойових дій Росії проти України існує досить високий ризик, що Білорусь теж вступить у війну.

Тому білоруські партизани взялися створювати перепони, щоб не допустити білоруські війська в Україну.

Про це розповів радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка у Twitter.

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"Білорусь — земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити вторгнення білоруських військ в Україну. Україна переможе, Білорусь також буде звільнена", — написав Вячорка.

Вячорка також опублікував карту, на якій зображені результати дій білоруських партизанів та зазначив, що у соціальних мережах активізувалася так звана фабрика тролів із росії.

У коментарях у Instagram та Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами та українцями.

На його думку, у такий спосіб росія намагається "втягнути Білорусь у свою криваву бійню проти братньої України".

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Зазначимо, що в українському Генштабі знають про можливе вторгнення військ Білорусі з Волинського напрямку та готові їх "гідно зустріти". Ризик вторгнення оцінюється як високий.

Як повідомляв "Телеграф", раніше білоруський журналіст розповідав, чому не варто боятися армії Білорусі, — на те є багато причин.