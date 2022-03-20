путін приготував вам смерть! Полковник ФСБ звернувся до білоруських військових через Україну

путін розраховує, що українці перемелють білоруську армію, і тоді Білорусь можна буде брати "тепленькою"

Білоруським військам з високою ймовірністю найближчим часом можуть віддати наказ про вторгнення в Україну, але насправді це є частиною плану президента росії володимира путіна щодо остаточного взяття під контроль сусідньої Білорусі.

Про це розповів полковник ФСБ росії, який виступає проти війни з Україною.

На сторінках нашого видання він звернувся до білоруських військових: "Товариші! Не йдіть воювати в Україну. путін приготував вам смерть, а вашій країні — багаторічне рабство. Краще зберіться і підіть на Мінськ. Ваш вождь лукашенко перестав репрезентувати вашу країну, врятувати її можете тільки ви! Повірте, ми у ФСБ знаємо, яку незавидну долю вам приготувала росія".

За словами російського силовика, спроба атаки військ Білорусі справді частково відтягне сили української оборони, проте, крім цього, в Кремлі розраховують на розгром армії РБ або її ослаблення.

"Армія України перемелює армію Білорусі, решта силовиків лукашенка переходять на бік росії, і росія отримує повний контроль над білорусами", — розповів про задум Кремля ФСБшник.

Зазначимо, що в українському Генштабі знають про можливе вторгнення військ Білорусі з Волинського напрямку та готові їх "гідно зустріти". Ризик вторгнення оцінюється як високий.