Путін "готується" до смерті і вирішив убити більше солдатів Лукашенка – джерело

Полковник ФСБ знову зв’язався з "Телеграфом", щоб прокоментувати чутки про підготовку в РФ убивства президента Володимира Путіна

Інформація української розвідки щодо підготовки замаху на президента Росії Володимира Путіна – правда. Глава країни-агресора намагається вжити додаткових заходів безпеки та одночасно готує вторгнення білоруських військ в Україну.

Про це "Телеграфу" розповів полковник ФСБ РФ, який виступає проти війни з Україною.

Читайте також: Категорія Політика Путін вирішив, як помиратиме. Зупиніть його! — звернення полковника ФСБ Кривава війна в Україні поставила світ на межу виживання. Виявляється, бажання президента Росії Володимира Путіна завоювати країну-сусідку має своє пояснення — йому нема чого втрачати, він смертельно хворий. До нас звернувся один із російських силовиків із проханням опублікувати його лист. У Росії ж переважну більшість сайтів прикрили або прикриють після публікації такого матеріалу.

Говорячи про високу ймовірність вторгнення білоруських військ в Україну, він зазначив: "Путін майже змусив Лукашенка піти на введення білоруських військ в Україну. Мета цього не така очевидна, як може здатися. Так, частина української армії буде відволічена цим вторгненням, що створить їй проблеми. Але є загроза того, що мало не всі найкращі кадри білоруської армії будуть знищені ЗСУ. І в цьому полягає хитрий задум Путіна".

За словами представника спецслужб, глава Кремля спеціально підставляє білоруську армію під удар, щоб її було розгромлено або серйозно ослаблено. "Лукашенко останнім часом не завжди слухається Путіна. Тому народився такий план: армія України перемелює армію Білорусі, решта силовиків Лукашенка переходять на бік РФ, і Росія отримує повний контроль над білорусами", — пояснює джерело.

В результаті, за його словами, або Лукашенко залишиться зовсім маріонетковим вождем, або його замінять якимось російським чиновником. Серед претендентів – нинішній посол РФ у Білорусі Борис Гризлов.

Російський силовик звернувся до білоруських військових: "Товариші! Не йдіть воювати в Україну. Путін приготував вам смерть, а вашій країні – багаторічне рабство. Краще зберіться і йдіть на Мінськ. Ваш вождь Лукашенко перестав представляти вашу країну, врятувати її можете тільки ви! Ми у ФСБ знаємо, яку незавидну долю вам приготувала Росія".

Також чиновник прокоментував інформацію української розвідки про підготовку усунення Путіна (про що він раніше вже повідомляв "Телеграфу").

"У цій інформації, скажімо так, є багато правди. Путін зляканий і готується до смерті, точніше, щоб ця смерть не сталася, вживає заходів безпеки. Але у нас є чим його здивувати, причому так, що і в бункері від цього не сховаєшся", — запевнило джерело.

Також він додав, що є кілька політиків, яких можуть призначити замість Путіна. Їхні імена він назвати відмовився.

Раніше можливою заміною Путіна називали начальника Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що ризик вторгнення Білорусі в Україну зараз оцінюється як високий.