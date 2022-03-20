Загроза вторгнення військ Білорусі: "Телеграф" дізнався, наскільки це можливо

Ще одна країна-сусідка ось-ось може вступити у відкрите протистояння з Україною

На 25-й день бойових дій росії проти України існує досить високий ризик, що до кривавого диктатора володимира путіна приєднається його поплічник олександр лукашенко, і Білорусь теж вступить у війну.

Інформацію про це "Телеграфу" підтвердило джерело у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Офіційні особи вважають, що загроза наступу на Волинському напрямі висока.

З таким прогнозом згодні і у спільноті журналістів-розслідувачів InformNapalm.

"Таракан здався пу, бо немає іншого виходу. Думаємо, білоруським солдатам дуже не хочеться тут воювати, і надихаємо їх саботувати військові накази та здаватися в полон", — йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, що напередодні в мережі з’явилися карти нібито можливого вторгнення військ з боку Білорусі, згідно з якими ворожі військові прорвуться вздовж польського кордону, щоб завадити постачанню зброї НАТО в Україну.

Схема можливого нападу на Україну з Білорусі

Варто зауважити, що лукашенко від початку вторгнення підтримував агресію путіна проти України, з Білорусі йшли військові атаки, і білоруські медики лікують частину постраждалих у військових діях росіян.

лукашенко також "прикривав" путіна, виправдовуючи його дії тим, що Україна нібито готувала напад на Білорусь, і російські військові запобігли цьому своїм вторгненням.

Як повідомляв "Телеграф", раніше білоруський журналіст розповідав, чому не варто боятися армії Білорусі, — і на те є багато причин.