путин рассчитывает, что украинцы перемелют белорусскую армию, и тогда ее можно будет брать "тепленькой"

Белорусским войскам с высокой вероятностью в ближайшее время могут отдать приказ о вторжении в Украину, но на самом деле это является частью плана президента россии владимира путина по окончательному взятию под контроль соседней Беларуси.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник ФСБ России, выступающий против войны с Украиной.

На страницах нашего издания он обратился к белорусским военным: "Товарищи! Не идите воевать в Украину. Путин приготовил вам смерть, а вашей стране – многолетнее рабство. Лучше соберитесь и пойдите на Минск. Ваш вождь лукашенко перестал представлять вашу страну, спасти ее можете только вы! Поверьте, мы в ФСБ знаем, какую незавидную судьбу вам приготовила россия".

По словам российского силовика, попытка атаки войск Беларуси действительно частично оттянет силы украинской обороны, однако кроме этого в Кремле рассчитывают на разгром армии РБ или ее ослабление.

"Армия Украины перемалывает армию Беларуси, остальные силовики лукашенко переходят на сторону рф, и россия получает полный контроль над белорусами", — рассказал о задумке Кремля ФСБшник.

Отметим, что в украинском Генштабе знают о возможном вторжении войск Беларуси с Волынского направления и готовы их "достойно встретить". Риск вторжения оценивается как высокий.