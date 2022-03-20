Угроза вторжения войск Беларуси: "Телеграф" узнал, насколько это вероятно

Еще одна страна-соседка вот-вот может вступить в открытое противостояние с Украиной

На 25-й день боевых действий россии против Украины существует довольно высокий риск, что к кровавому диктатору владимиру путину присоединится его пособник александр лукашенко и Беларусь тоже вступит в войну.

Информацию об этом "Телеграфу" подтвердил источник в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Официальные лица считают, что угроза наступления на Волынском направлении, — высокая.

С таким прогнозом согласны и в сообществе журналистов-расследователей InformNapalm.

"Таракан сдался пу, потому что нет другого выхода. Думаем, белорусским солдатам очень не хочется здесь воевать, и вдохновляем их саботировать военные приказы и сдаваться в плен", — говорится в сообщении.

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Заметим, что накануне в сети появились карты якобы возможного вторжения войск со стороны Беларуси, согласно с которыми вражеские военные прорвутся вдоль польской границы, чтобы помешать поставкам оружия НАТО в Украину.

Схема возможного нападения на Украину из Беларуси

Стоит заметить, что лукашенко с самого начала вторжения поддерживал агрессию путина против Украины, из Беларуси шли военные атаки, и белорусские медики лечат часть пострадавших в военных действиях россиян.

лукашенко также "прикрывал" путина, оправдывая его действия тем, что Украина якобы готовила нападение на Беларусь, и российские военные пресекли это своим вторжением.

Как сообщал "Телеграф", ранее белорусский журналист рассказывал, почему не стоит бояться армии Беларуси, — на то есть много причин.