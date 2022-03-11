путин рассказал лукашенко о "позитиве" в переговорах с Украиной
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По словам лукашенко, Украина хотела напасть на беларусь.
владимир путин сообщил александру лукашенко, что есть "определенные позитивные сдвиги" в переговорном процессе с Украиной.
Как сообщают российские Telegram-каналы, лукашенко заявил, что Украина собиралась напасть на беларусь.
"Украина атаковала бы беларусь, если бы не превентивный удар со стороны россии", — сказал лукашенко.
Он также добавил, что к концу года о "конфликте" в Украине забудут.
Что касается санкций, то по словам путина, это "время возможностей".
"СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, санкции — время возможностей для укрепления своего экономического и технологического суверенитета", — заявил путин.
Напомним, что 11 марта кровавый диктатор путин принимает у себе самопровозглашенного президента беларуси александра Лукашенко.
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