По словам лукашенко, Украина хотела напасть на беларусь.

владимир путин сообщил александру лукашенко, что есть "определенные позитивные сдвиги" в переговорном процессе с Украиной.

Как сообщают российские Telegram-каналы, лукашенко заявил, что Украина собиралась напасть на беларусь.

"Украина атаковала бы беларусь, если бы не превентивный удар со стороны россии", — сказал лукашенко.

Он также добавил, что к концу года о "конфликте" в Украине забудут.

Что касается санкций, то по словам путина, это "время возможностей".

"СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, санкции — время возможностей для укрепления своего экономического и технологического суверенитета", — заявил путин.

Напомним, что 11 марта кровавый диктатор путин принимает у себе самопровозглашенного президента беларуси александра Лукашенко.