Укр

Лукашенко высказался насчет участия в войне с Украиной

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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александр лукашенко Новость обновлена 15 марта 2022, 14:21
александр лукашенко

По его словам, белорусская армия привлекаться к войне на украинских территориях не будет

Самопровозглашенный президент республики беларусь (рб) александр лукашенко в очередной раз выступил с заявлением о том, что не будет отправлять белорусские войска на войну в Украину.

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Указанная информация во вторник, 15 марта, распространяется в разных Telegram-каналах.

"Нам там делать нечего, нас туда не зовут", — заявил непризнанный лидер республики.

Стоит отметить, что ранее живущий в Варшаве белорусский журналист Александр Папко детально разобрал, почему украинцам не стоит бояться армии самопровозглашенного лидера лукашенко, который одним из первых поддержал россию в ее военной агрессии против украинского государства.

Также "Телеграф" сообщал, что беларусь обратилась в Китай с просьбой о помощи для преодоления экономических санкций, введенных против республики из-за ее политической позиции по поводу войны в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Война #Александр Лукашенко
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