Укр

Лукашенко ищет нового хозяина? Появилось интересное заявление

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Китай-Беларусь Новость обновлена 14 марта 2022, 12:15
Китай-Беларусь

По словам Лукашенко, это дополнительные пути сотрудничества.

Вслед за россией за помощью к Китаю обратилась и Беларусь.

Об этом сообщают Telegram-каналы белорусских СМИ.

"Беларусь обратилась к Китаю за экономической помощью для преодоления западных санкций", — сказано в сообщении.

На встрече с послом Китая в Минске Лукашенко назвал это "дополнительными путями сотрудничества с учетом ситуации в регионе"".

В комментариях предполагают, что Лукашенко уже ищет нового хозяина. А также отмечают, что Китай никогда просто так не помогает.

Отметим, что в Китае уже отреагировали на информацию в СМИ и заявили, что власти КНР не получали просьб от россии оказать военную помощь, которую якобы россияне должны были использовать в войне против Украины.

По мнению филантропа Джорджа Сороса, сейчас даже КНР понимает — у них под боком находится абсолютно спятивший сосед.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают нести серьезные потери в войне с Украиной. За 18 дней вторжения оккупанты потеряли более 12 тысяч военных, сотни единиц автомобильной техники, 77 самолетов и 90 вертолетов. Таких потерь у России не было даже за первую и вторую чеченские войны, которые она вела десятилетиями.

Теги:
#Китай #Россия #Беларусь
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