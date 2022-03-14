Самолетов уже 77: новые цифры потерь российских оккупантов
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За сутки были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты.
В понедельник, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения рф в Украину силы ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по врагу, уничтожая его военную технику.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:
- личного состава — свыше 12 000 человек,
- танков ‒ 389 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
- артиллерийских систем – 150 ед,
- РСЗО — 64 ед,
- средства ПВО — 34 ед,
- самолетов – 77 ед,
- вертолетов – 90 ед,
- автомобильной техники — 617 ед,
- корабли/катера — 3 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий
Отметим, все усилия оккупантов сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах. Кроме того, ни россияне, ни белорусы не хотят воевать против Украины.
Как сообщал "Телеграф", 13 марта Вооруженные силы Украины захватили комплекс радиоэлектронной борьбы российской армии.