Укр

Самолетов уже 77: новые цифры потерь российских оккупантов

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ВСУ уничтожили технику оккупантов под Харьковом Новость обновлена 14 марта 2022, 10:18
ВСУ уничтожили технику оккупантов под Харьковом

За сутки были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты.

В понедельник, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения рф в Украину силы ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по врагу, уничтожая его военную технику.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — свыше 12 000 человек,
  • танков ‒ 389 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
  • артиллерийских систем – 150 ед,
  • РСЗО — 64 ед,
  • средства ПВО — 34 ед,
  • самолетов – 77 ед,
  • вертолетов – 90 ед,
  • автомобильной техники — 617 ед,
  • корабли/катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Отметим, все усилия оккупантов сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах. Кроме того, ни россияне, ни белорусы не хотят воевать против Украины.

Как сообщал "Телеграф", 13 марта Вооруженные силы Украины захватили комплекс радиоэлектронной борьбы российской армии.

Теги:
#Россия #ВСУ
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