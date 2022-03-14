Самолетов уже 77: новые цифры потерь российских оккупантов

За сутки были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты.

В понедельник, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения рф в Украину силы ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по врагу, уничтожая его военную технику.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

личного состава — свыше 12 000 человек,

танков ‒ 389 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,

артиллерийских систем – 150 ед,

РСЗО — 64 ед,

средства ПВО — 34 ед,

самолетов – 77 ед,

вертолетов – 90 ед,

автомобильной техники — 617 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

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Отметим, все усилия оккупантов сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах. Кроме того, ни россияне, ни белорусы не хотят воевать против Украины.

Как сообщал "Телеграф", 13 марта Вооруженные силы Украины захватили комплекс радиоэлектронной борьбы российской армии.