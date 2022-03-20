Путин "готовится" к смерти и решил убить побольше солдат Лукашенко – источник

Полковник ФСБ снова связался с "Телеграфом", чтобы прокомментировать слухи о подготовке в РФ убийства президента Владимира Путина

Информация украинской разведки о подготовке покушения на президента России Владимира Путина – правда. Глава страны-агрессора пытается принять дополнительные меры безопасности и одновременно готовит вторжение белорусских войск в Украину.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник ФСБ РФ, выступающий против войны с Украиной.

Читайте также: Категория Политика Путин решил, как будет умирать. Остановите его! - Обращение полковника ФСБ Кровавая война в Украине поставила мир на грань выживания. Оказывается, желание президента России Владимира Путина завоевать страну-соседку имеет свое объяснение — ему нечего терять, он смертельно болен. К нам обратился один из российских силовиков с просьбой опубликовать его письмо. В России же подавляющее большинство сайтов прикрыли или прикроют после публикации подобного материала.

Говоря о высокой вероятности вторжения белорусских войск в Украину, он отметил: "Путин почти заставил Лукашенко пойти на ввод белорусских войск в Украину. Цель этого не так очевидна, как может показаться. Да, часть украинской армии будет отвлечена этим вторжением, что создаст ей проблемы. Но есть угроза того, что чуть ли не все лучшие кадры белорусской армии будут уничтожены ВСУ. И здесь то и заключается хитрый замысел Путина".

По словам представителя спецслужб, глава Кремля специально подставляет белорусскую армию под удар, чтобы она была разгромлена или серьезно ослаблена. "Лукашенко в последнее время не всегда слушается Путина. Потому родился такой план: армия Украины перемалывает армию Беларуси, остальные силовики Лукашенко переходят на сторону РФ, и Россия получает полный контроль над белорусами", — пояснил источник.

В результате, по его словам, или Лукашенко останется совсем уж марионеточным вождем, или его заменят каким-нибудь российским чиновником. Среди претендентов – нынешний посол РФ в Беларуси Борис Грызлов.

Российский силовик обратился к белорусским военным: "Товарищи! Не идите воевать в Украину. Путин приготовил вам смерть, а вашей стране – многолетнее рабство. Лучше соберитесь и пойдите на Минск. Ваш вождь Лукашенко перестал представлять вашу страну, спасти ее можете только вы! Поверьте, мы в ФСБ знаем, какую незавидную судьбу вам приготовила Россия".

Также фсбшник прокомментировал информацию украинской разведки о подготовке устранения Путина (о чем он ранее уже сообщал "Телеграфу").

"В этой информации, скажем так, есть много правды. Путин испуган и готовится к смерти, точнее, к тому, чтобы эта смерть не произошла, принимает меры безопасности. Но у нас есть чем его удивить, причем так, что и в бункере от этого не спрячешься", — заверил источник.

Также он добавил, что есть несколько политиков, которых могут назначить вместо Путина. Их имена он назвать отказался.

Стоит заметить, что ранее возможной заменой Путина называли начальника Федеральной службы безопасности рф Александра Бортникова.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что риск вторжения Беларуси в Украину сейчас оценивается как высокий.