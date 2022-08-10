Работают партизаны? Под Курском неизвестные повредили железную дорогу

Примечательно, что повреждение произошло на железнодорожном пути, ведущем в сторону Украины

По всей вероятности, в россии с каждым днем войны становится все больше несогласных с путинским режимом. На фоне этого российская армия сталкивается с серьезными препятствиями — то партизаны уничтожают их технику и подрывают ставленников, то противники войны препятствуют переброске техники в Украину.

Как сообщил российский Telegram-канал Baza, в граничащей с Украиной Курской области неизвестные повредили железную дорогу и такой случай произошел уже второй раз за неделю.

Отмечается, что повреждение рельсов зафиксировано на 28-м километре железной дороги "Льгов — Суджа". Железнодорожный путь на время пришлось закрыть, а механики по приезду на место пришли к выводу, что рельс повредили путем подрыва и вызвали на место сотрудников спецслужб.

Примечательно, что российский поселок Суджа находится всего в 12 километрах от украинской границы. Не исключено, что этот железнодорожный путь российские военные используют для перекидывания техники, которую затем применяют против Украины.

Неизвестные взорвали железнодорожный рельс на железной дороге "Льгов-Суджа" в Курской области

Из-за повреждения на время путь пришлось закрыть

Стоит добавить, что это уже второй подобный случай в Курской области за последние сутки. Вечером 9 августа неизвестные пытались взорвать сопротивление ЛЭП в 20 километрах от Курской АЭС. А 4 августа таким же образом повредили опору в частном секторе Курчатова.

Напомним, что в свое время таким методом остановки российских поездов пользовались и выступавшие против войны в Украине белорусские партизаны. Смельчаки не только вредили рельсы, которыми россияне перегоняли свою технику, но и выводили из строя само вооружение.