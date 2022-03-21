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Портят поезда и технику: белорусы начали партизанскую войну за Украину

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Партизаны останавливают российские поезда Новость обновлена 21 марта 2022, 09:10
Партизаны останавливают российские поезда

Белорусские партизаны взрывают российские поезда и портят технику.

На 26-й день боевых действий россии против Украины существует довольно высокий риск, что Беларусь тоже вступит в войну.

По этому белорусские партизаны взялись создавать преграды, чтобы не допустить белорусские войска в Украину.

Об этом рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в Twitter.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Беларусь – земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить вторжения белорусских войск в Украину. Украина победит, Беларусь также будет освобождена", — написал Вячорка.

Вячорка также опубликовал карту, на которой изображены результаты действий белорусских партизан и отметил, что в социальных сетях активизировалась так называемая фабрика троллей из россии.

В комментариях в Instagram и Facebook, пытаясь посеять ненависть между белорусами и украинцами.

По его мнению, таким образом россия пытается "втянуть Беларусь в свою кровавую бойню против братской Украины".

"Железнодорожное сопротивление 2022" Беларуси
"Железнодорожное сопротивление 2022" Беларуси

Отметим, что в украинском Генштабе знают о возможном вторжении войск Беларуси с Волынского направления и готовы их "достойно встретить". Риск вторжения оценивается как высокий.

Как сообщал "Телеграф", ранее белорусский журналист рассказывал, почему не стоит бояться армии Беларуси, — на то есть много причин.

Теги:
#Россия #Беларусь #Путин #Лукашенко
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