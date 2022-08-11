McDonald's повертається: стало відомо, де в Україні запрацюють ресторани

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s, яка тимчасово зачинилася в Україні через війну, невдовзі відновить свою роботу. На жаль, двері закладів відкриються не у всіх регіонах.

Про це у четвер, 11 серпня, повідомила пресслужба компанії на власній сторінці у Facebook.

"Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу", — повідомили у компанії.

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