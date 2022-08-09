В олігарха з оточення путіна забрали один з найбільших ТРЦ Києва

Торговельно-розважальний центр Ocean Plaza більше не буде приносити прибутків росіянам

Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали в управління корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень. Примітно, що серед них один з найбільших торгово-розважальних центрів Києва Ocean Plaza, який пов'язаний з російськими бізнесменами.

Як передає пресслужба Офісу генпрокурора, про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він зазначив, що кінцевими бенефіціарами ТРЦ та інших компаній, які передали АРМА, були громадяни країни-агресора, які до того ж належали до близького оточення російського президента.

Прибутки, які приносив торгово-розважальний центр, перераховувалися ланцюгом фінансових операцій на адресу росіян..

"Останні надалі використовували їх, зокрема для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора", – додав генпрокурор.

Тим часом видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що йдеться само про столичний ТРЦ Ocean Plaza, який зачинявся з огляду на загрозу націоналізації й пов'язаний з російською компанією олігарха Аркадія Ротенберга.

Варто зазначити, що наприкінці минулого року український бізнесмен Андрій Іванов заявив про готовність викупити 55% акцій UDP Holdings Limited, яка належала Василю Хмельницькому. Антимонопольний комітет України схвалив угоду 29 грудня, а сторони мали намір її укласти у січні 2022 року. Цей холдинг у 2019 році купив акції компанії "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd", тим самим забезпечивши перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

Нагадаємо, що торговельний центр Ocean Plaza, яким тепер керуватиме АРМА, планує поновити роботу з 11 серпня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у власника Mandarin plaza і Lavina Mall знайшли паспорт РФ — його підозрюють у відмиванні мільярда.