Укр

У олигарха из окружения путина забрали один из крупнейших ТРЦ Киева

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ocean Plaza принадлежал компании, которой руководит российский олигарх Аркадий Ротенберг Новость обновлена 09 августа 2022, 17:01
Ocean Plaza принадлежал компании, которой руководит российский олигарх Аркадий Ротенберг

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza больше не будет приносить прибыли россиянам

Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передали в управление корпоративные права обществ более чем на 350 миллионов гривен. Примечательно, что среди них один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева Ocean Plaza, связанный с российскими бизнесменами.

Как передает пресс-служба Офиса генпрокурора, об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он отметил, что конечными бенефициарами ТРЦ и других компаний, передавших АРМА, были граждане страны-агрессора, к тому же принадлежавшие к близкому окружению российского президента.

Прибыли, которые приносил торгово-развлекательный центр, перечислялись цепью финансовых операций в адрес россиян.

"Последние в дальнейшем использовали их, в частности, для финансирования производства и поставок боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора", — добавил генпрокурор.

Между тем издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о столичном ТРЦ Ocean Plaza, который закрывался из-за угрозы национализации и связан с российской компанией олигарха Аркадия Ротенберга.

Стоит отметить, что в конце прошлого года украинский бизнесмен Андрей Иванов заявил о готовности выкупить принадлежащие Василию Хмельницкому 55% акций UDP Holdings Limited. Антимонопольный комитет Украины одобрил соглашение 29 декабря, а стороны намеревались его заключить в январе 2022 года. Этот холдинг в 2019 году купил акции компании Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd, тем самым обеспечив превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

Напомним, что торговый центр Ocean Plaza, которым будет теперь руководить АРМА, планирует возобновить работу с 11 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у владельца Mandarin plaza и Lavina Mall нашли паспорт РФ — его подозревают в отмывании миллиарда.

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#Россия #Олигархи #Ocean Plaza #Аркадий Ротенберг #АРМА