McDonald's та KFC допомагатимуть українським воїнам та медикам: подробиці

Представники мереж закликали інші ресторани приєднатися і готувати їжу для тих, хто цього потребує.

В Україні найбільші мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's та KFC повідомили, що відкривають свої кухні та готуватимуть на потреби українців та армії під час воєнного стану.

Як зазначило керівництво McDonald's, їх ресторани наразі зачинені з міркувань безпеки, однак вони надають їжу з ресторанів місцевим радам, які розподіляють їх туди, де її потребують раніше.

Відомо, що мережа передає на потреби українців булки, пончики, десерти, сир, молоко, воду, соки, помідори, скибки яблук, а також яйця, стакани, вилки, ложки, мішалки — тобто такі продукти, які не потребують приготування.

Водночас мережа KFC заявила, що вони відкрили свої кухні й готують їжу для військових шпиталів, лікарень, територіальної оборони та військовослужбовців ЗСУ.

"Зараз ми всі одна родина, яка допомагає один одному, без краплі сумніву!", — написали представники мережі.

KFC закликало усіх представників ресторанного бізнесу України приєднуватися до ініціативи, відкривати кухні та забезпечувати їжею усіх, хто цього потребує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Socar будуть безплатно заправляти "швидкі" та авто рятувальників, а Glusco передасть все паливо та бензовози на потреби армії.