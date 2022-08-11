McDonald’s возвращается: стало известно, где в Украине заработают рестораны

На запуск работы американской сети понадобится какое-то время, но решение уже приняли

Временно закрывшаяся в Украине из-за войны сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вскоре возобновит свою работу. К сожалению, двери заведений откроются не во всех регионах.

Об этом в четверг, 11 августа, сообщила пресс-служба компании на собственной странице в Facebook.

"После длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также учитывая просьбы наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу", — сообщили в компании.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев компания McDonald’s будет налаживать цепи поставок продуктов в рестораны и готовить заведения к обслуживанию клиентов. Точные даты открытия сеть пока не сообщила.

На решение компании отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что с компанией McDonald’s велись длительные переговоры по возобновлению работы в Украине.

"Приветствую решение компании McDonald’s возобновить работу части ресторанов в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть нашей страны. Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается", — написал министр на собственной странице в Facebook.

Он также добавил, что возвращение американской компании к работе в Украине — это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в стране, даже несмотря на условия войны. Кроме того, это значительный вклад в экономику Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что совсем скоро свою дверь откроет и один из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza, которые отобрали у российского олигарха и передали в управление АРМА.