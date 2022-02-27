Укр

McDonald’s и KFC будут помогать украинским воинам и медикам: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
90
McDonald’s и KFC будут отдавать еду на нужды армии и украинцев Новость обновлена 27 февраля 2022, 22:37
McDonald’s и KFC будут отдавать еду на нужды армии и украинцев

Представители сетей призвали другие рестораны присоединиться и готовить еду для нуждающихся.

В Украине крупнейшие сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и KFC сообщили, что открывают свои кухни и будут готовить на потребности украинцев и армии во время военного положения.

Как отметило руководство McDonald’s, их рестораны сейчас закрыты из соображений безопасности, однако они предоставляют еду из ресторанов местным горсоветам, которые распределяют ее туда, где в ней нуждаются больше всего.

Известно, что сеть передает на нужды украинцев булки, пончики, десерты, сыр, молоко, воду, соки, помидоры, ломтики яблок, а также яйца, стаканы, вилки, ложки, мешалки, то есть такие продукты, которые не нуждаются в приготовлении.

В то же время сеть KFC заявила, что они открыли свои кухни и готовят еду для военных госпиталей, больниц, территориальной обороны и военнослужащих ВСУ.

"Сейчас мы все одна семья, помогающая друг другу, без капли сомнения!", — написали представители сети.

KFC призвало всех представителей ресторанного бизнеса Украины присоединяться к инициативе, открывать кухни и обеспечивать едой всех нуждающихся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Socar будут бесплатно заправлять "скорые" и авто спасатели, а Glusco передаст все топливо и бензовозы на нужды армии.

Теги:
#Украина #Бизнес #McDonalds #Война #Поддержка #KFC #Допомога
Украина потеряла Бердянск
В регионах
Потерян Бердянск - силы оккупантов скапливаются в городе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина потеряла Бердянск
Потерян Бердянск - силы оккупантов скапливаются в городе
Дата публикации
Категория
Метте Фредериксен
Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину: подробности
Дата публикации
Категория
В Харьков доставили мощное оружие против армии РФ
"Жалости не будет": Харьков получил новейшее мощное оружие для обороны от российских войск
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Украинские боксеры поддерживают Родину: Ломаченко пошел в ТРО, а Усик записал эмоциональное видео
Дата публикации
Категория
Российские войска несут огромные потери в Украине
Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину (обновляется)