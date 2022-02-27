McDonald’s и KFC будут помогать украинским воинам и медикам: подробности
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Представители сетей призвали другие рестораны присоединиться и готовить еду для нуждающихся.
В Украине крупнейшие сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и KFC сообщили, что открывают свои кухни и будут готовить на потребности украинцев и армии во время военного положения.
Как отметило руководство McDonald’s, их рестораны сейчас закрыты из соображений безопасности, однако они предоставляют еду из ресторанов местным горсоветам, которые распределяют ее туда, где в ней нуждаются больше всего.
Известно, что сеть передает на нужды украинцев булки, пончики, десерты, сыр, молоко, воду, соки, помидоры, ломтики яблок, а также яйца, стаканы, вилки, ложки, мешалки, то есть такие продукты, которые не нуждаются в приготовлении.
В то же время сеть KFC заявила, что они открыли свои кухни и готовят еду для военных госпиталей, больниц, территориальной обороны и военнослужащих ВСУ.
"Сейчас мы все одна семья, помогающая друг другу, без капли сомнения!", — написали представители сети.
KFC призвало всех представителей ресторанного бизнеса Украины присоединяться к инициативе, открывать кухни и обеспечивать едой всех нуждающихся.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Socar будут бесплатно заправлять "скорые" и авто спасатели, а Glusco передаст все топливо и бензовозы на нужды армии.
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