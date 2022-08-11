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Ситуація загострюється: росіяни завдали нового удару Запорізькій АЕС

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ворожий снаряд "прилетів" надто близько до першого енергоблоку ЗАЕС Новина оновлена 11 серпня 2022, 18:38
Ворожий снаряд "прилетів" надто близько до першого енергоблоку ЗАЕС

У четвер, 11 серпня, російські окупанти не припинили обстрілів Запорізької АЕС й випустили ще кілька снарядів, які поцілили зовсім близько від першого енергоблока атомного об'єкта.

Як передає "Енергоатом", внаслідок обстрілу було пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу неї розпочалося задимлення, яке помітно з різних частин міста.

"Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків", — зазначила пресслужба "Енергоатому".

Тим часом у мережі з'явилося відео з місця подій, на якому помітно, як ЗАЕС закрила хмара диму.

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Теги:
#Запорізька АЕС #Армія РФ #Ракетний обстріл