Росіян треба прибрати з території Запорізької АЕС: озвучено крайні терміни

Будь-яка необережність російських загарбників може призвести до ядерної катастрофи

Підготовка окупантів до можливого перепідключення Запорізької атомної електростанції до російської системи матиме дуже серйозні наслідки. На думку керівника "Енергоатому" Петра Котіна, ворог збирається пошкодити всі лінії електропередач, які ведуть до об’єкта, що фактично обірве всі зв’язки з українською стороною. Саме тому росіян потрібно якнайшвидше відтіснити з Енергодару, щоб контролювати АЕС та відновити її безпеку.

Про це Котін заявив під час інтерв’ю з журналістами Reuters. За його словами, станція вже серйозно потребує ремонту, проте його проведення неможливе через присутність російських військових та їхню техніку на території ядерного об’єкта.

Чиновник вважає, що іноземним організаціям варто об'єднати зусилля для порятунку ЗАЕС. Представники МАГАТЕ та ООН могли б проконтролювати відхід російської армії з Енергодару, а новою охороною цілком реально стати миротворцям з інших держав.

"До зимового сезону треба терміново прибрати звідти цих росіян, щоб потім ремонтувати інфраструктуру, — пояснює Котін . — Остаточне рішення — прибрати з майданчика солдатів і все їхнє озброєння. І це повністю вирішує проблему безпеки на Запорізькій АЕС".

Поки що російські провокації на території станції можуть призвести до незворотних наслідків не лише для України. Частина російських снарядів, що впали поряд з об’єктом, ледь не потрапили до сховищ переробленого палива. У них знаходяться контейнери з високорадіоактивною речовиною, при займанні якої утворюється небезпечна для життя хмара. Регіон, де через нього можуть постраждати люди, визначити заздалегідь неможливо — все залежатиме від погоди.

При цьому, нагадаємо, "Телеграф" уже писав, що росіяни розставляють озброєння не лише по периметру станції, а й усередині деяких енергоблоків. Таким чином ворог намагається захиститися від ударів ЗСУ за своїми позиціями, а у разі власної помилки звинуватити у провокаціях Україну.

При цьому росіяни вже замінували підхід до станції та частину її території, про що згодом особисто зізналися. Вони обіцяють влаштувати "випалену землю", якщо ЗАЕС не перейде під контроль росії.