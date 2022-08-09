Ситуація на Запорізькій АЕС: росія взялася за новий підступний план

"Росатом" вже передав на станцію свою програму

Своїми небезпечними провокаціями на Запорізькій АЕС російські окупанти намагаються обґрунтувати план перепідключення її до російської мережі.

Як розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі єдиного марафону новин, "Росатом" уже передав на станцію спеціальну програму щодо підключення ЗАЕС до мереж, що ведуть до окупованого Криму.

За його словами, необхідність цього вони аргументують тим, що лінії зв’язку електростанції з українською енергосистемою були пошкоджені.

"Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно відключити весь південь України – окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Це написано у програмі. Після цього вони починають знову загоювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім загоюють ЗАЕС", — сказав Котін.

Він також додав, що у разі реалізації задуму, ЗАЕС почне працювати на російській частоті, а під'єднати її до української мережі буде неможливо.

Як повідомлялося раніше, окупанти розпочали обстріл Запорізької АЕС 5 серпня і продовжували їх 6 серпня. Тоді було серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об’єднаний додатковий корпус.

8 серпня в Енергоатомі повідомили, що АЕС продовжує роботу, але перебуває під серйозними ризиками порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.