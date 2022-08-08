Запорізька АЕС працює, але ризики величезні – в Енергоатомі розповіли про стан станції

Персонал станції робить усе можливе, але росіяни продовжують звій збройний терор на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція, зараз окупована росіянами, котрі чинять там акти ядерного терору, працює і виробляє струм для енергосистеми Україні. Але ЗАЕС перебуває під значними ризиками порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про ситуацію на станції станом на 8:00 понеділка, 8 серпня розповіли в "Енергоатомі". Періодичний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ упродовж останніх днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції", — йдеться у телеграм-каналі компанії. За результатами останніх дій окупантів, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист і його було відключено.

Окрім того, росіяни серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. На ЗАЕС зберігаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. "Енергоатом" повідомив також про високий рівень пожежної небезпеки на станції.

Пошкоджень зазнав і майданчик сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Навколо нього обстрілами було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу.

Попри дії росіян, український персонал станції залишається на своїх робочих місцях, запевнили в "Енергоатомі". Фахівці роблять усе можливе, щоби забезпечити ядерну та радіаційну безпеку і вчасно ліквідувати завдані обстрілами пошкодження. Втім, поки там залишаються росіяни, дії яких є непередбачуваними, загроза фізичній безпеці станції залишається. "Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", — заявили в "Енергоатомі".

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До заклику долучився генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який зараз перебуває в Японії на днях вшанування жертв ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі. Він назвав будь-яку атаку на атому станцію "самогубством" і закликав якнайшвидше допустити на ЗАЕС експертів МАГАТЕ.

Як повідомляв "Телеграф", голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше сказав, що Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю і попросив про дозвіл на інспекцію. Він навіть вжив формулювання "благав про виконання цієї місії". Як відомо, російські окупанти відновили обстріли ЗАЕС наприкінці минулого тижня. За деякими даними, вони також замінували територію станції та стягнули туди військову техніку.