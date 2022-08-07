Обстріли Запорізької АЕС: Зеленський придумав, як покарати росію

Україна хоче від світу жорсткої реакції на обстріл ЗАЕС

Після обстрілу Запорізької АЕС в Енергодарі з боку окупаційних військ президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти російської атомної промисловості.

Як повідомив Зеленський у своєму Твіттері, він провів переговори з цього приводу з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і розповів про ситуацію на фронті та зокрема на ЗАЕС.

"Російський ядерний терор вимагає більш рішучої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь та ядерне паливо", — написав він.

Також переговори зачепили розблокування морських шляхів для вивезення зерна, підготовку до проведення саміту Кримської платформи та макрофінансову допомогу Україні.

Як повідомлялося раніше, окупанти 5 та 6 серпня завдавали ударів по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо біля реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива.

В "Енергоатомі" після цього повідомили, що один із працівників станції отримав поранення і був відправлений до лікарні. Сам факт обстрілу у відомстві називають ядерним тероризмом, який може спричинити катастрофу глобального масштабу.

Крім того, відомо, що окупанти напередодні стягували військову техніку до ЗАЕС та зайняли всі підвальні приміщення. Вважається, що територія електростанції була замінована.