Укр

Обстрелы Запорожской АЭС: Зеленский придумал, как наказать россию

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС

Украина хочет от мира жесткой реакции на обстрелы ЗАЭС

После обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны оккупационных войск, президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против российской атомной промышленности.

Как сообщил Зеленский в своем Твиттер, он провел переговоры по этому поводу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и рассказал о ситуации на фронте и в частности на ЗАЭС.

"Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", — написал он.

Также переговоры коснулись разблокирования морских путей для вывоза зерна, подготовку к проведению саммита Крымской платформы и макрофинансовую помощь Украине.

Как сообщалось ранее, оккупанты 5 и 6 августа наносили удары по площадке Запорожской АЭС непосредственно возле реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива.

В "Энергоатоме" после этого сообщили, что один из работников станции получил ранения и был отправлен в больницу. Сам факт обстрела в ведомстве называют ядерным терроризмом, который может привести к катастрофе глобального масштаба.

Кроме того, известно, что оккупанты накануне стягивали военную технику к ЗАЭС и заняли все подвальные помещения. Предполагается, что территория электростанции была заминирована.

Теги:
#Санкции #Запорожская АЭС #Владимир Зеленский