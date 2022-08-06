Мины и таинственный груз: стало известно о новой подлости россиян на Запорожской АЭС

Вероятно, россияне не понимают, какой риск может нести выведенная из строя атомная станция

Российские захватчики не перестают терроризировать жителей временно оккупированного Энергодара. После обстрелов на Запорожской АЭС накануне стало известно, что, территория объекта может быть серьезно заминирована. К тому же враг масштабно стягивает технику к станции, пытаясь прикрываться "мирным атомом" во время обстрелов.

Такие данные сообщает российское оппозиционное издание The Insider, ссылаясь на личные источники в Энергодаре. Журналисты даже показали видео, на котором четко видно автомобильную технику, которую россияне в последствие активно разгружали.

Вероятней всего, запись датирована 2 августа. Как можно понять, военные грузовики были расположены между первым и вторым энергоблоками станции, после чего часть из машин въехала в машинный зал первого энергоблока. Источник издания отмечает, что таким образом россияне заминировали объект, надеясь защититься от вероятных ударов ВСУ по своим позициям. Впрочем, доподлинно неизвестно, что именно за груз находился в машинах.

Также сообщается, что в целом на территории ЗАЭС может находиться около пяти сотен вражеских солдат, которые опекаются огромным количеством техники. Это и зенитные установки, из которых они не гнушаются стрелять по подконтрольным Киеву районам Запорожской области, и БТРы, и другое вооружение. Скорее всего, что множество противопехотных и противотанковых мин также находятся вокруг территории самой станции.

Помимо этого россияне прикрываются ядерным объектом, используя "Грады", которые расположили в селе Водяное. Оно находится ближе всего к Запорожской АЭС, и это тоже делает невозможным уничтожение вражеских позиций со стороны украинских защитников.

Издание пишет, что основную работу по захвату объекта было поручено генералу-майору армии рф Алексею Добмровскому. Сейчас, вероятно, АЭС "опекается" другой генерал-майор — Валерий Васильев.

Тем временем появилось официальное сообщение "Энергоатома": "российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов. Украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия и находятся в опасности. В настоящее время последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, в которые попали во время обстрелов 5 августа, ликвидируются. Персонал ЗАЭС нашел возможность безопасно работать в таких условиях".

Отметим, что на происходящее в Энергодаре уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его мнению, россия является ядерным террористом, а поэтому ее должно ждать должное наказание.

Напомним, что об оружии на территории энергоблоков ЗАЭС было известно еще в июле. Тогда россияне расположили внутри первого энергоблока больше десяти единиц тяжелой военной техники.

Также "Телеграф" писал о том, как россияне обращаются с персоналом станции. Спойлер — ничего хорошего от оккупантов ждать не приходится.