Готовят теракт? В Энергодаре россияне затащили оружие в энергоблок ЗАЭС

На территории энергоблока находится неизвестное количество взрывоопасного вещества

В Энергодаре, где на днях звучали взрывы, перепугавшие российских оккупантов, готовится очередная провокация вражеской армии. На этот раз захватчики решили всерьез взяться за здание Запорожской атомной электростанции, считающейся крупнейшей в Европе. Сообщается, что на территории первого энергоблока успешно размещено минимум 14 единиц тяжелой военной техники, а также взрывчатка и другое оружие.

Информацию сообщили в пресс-службе "Энергоатома" в четверг, 21 июля. Специалисты отмечают, что вооружение находится в опасной близости от легковоспламеняющихся материалов.

Как известно, работу энергоблока поддерживает специальный турбогенератор. Его турбину должны постоянно охлаждать, для чего и используется специальные вещества. Именно они могут вспыхнуть от любого контакта с искрой. В дополнение к этому на территории находится определенный запас водорода, который является взрывоопасным.

"Военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машине энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным", — объясняют специалисты "Энергоатома".

В случае пожара масштабы аварии на станции могут быть равны Чернобыльской катастрофе, если не больше. Возможность же подобной трагедии весьма высока из-за, предположим, случайной детонации какого-нибудь из российских боекомплектов, размещенных внутри энергоблока. Однако российские захватчики всячески пренебрегают любыми правилами и требованиями к техники безопасности.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что накануне оккупанты требовали ключи от сразу трех энергоблоков — чтобы разместить вооружение в каждом из них. Вероятно, они либо планируют теракт, либо хотят сделать из ЗАЭС собственную военную базу, максимально неприступную для украинских военнослужащих.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне ужасно обращаются с местными жителями, в том числе работниками станции. Многие из них прошли через допросы вражеских солдат, а некоторые были замучены до смерти.

Неудивительно, что мало кто из энергодаровцев соглашается получать российский паспорт.