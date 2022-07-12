Энергодар ночью переполошили взрывы - оккупанты говорят об ударе ВСУ (фото)

Пропагандисты обнародовали фото из атакованного здания СБУ

Ночью 12 июля, Вооруженные силы Украины якобы атаковали здание Службы безопасности Украины, расположенное во временно оккупированном Энергодаре. Предварительно известно, что в помещении находились российские военные. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом в Telegram-канале пишет российское издание пропагандистов "риа-новости", ссылаясь на так называемую "прессслужбу военно-гражданской администрации Энергодара". В тексте публикации отмечается, что мины на здание, которое находится недалеко от Запорожской АЭС, сбросили украинские беспилотники.

Последствия попадания мины в здание СБУ

Кроме того, информацию о взрывах в городе подтверждают и другие каналы в соцсетях:

"Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 ч и в период с 3:40 ч до 04:20 ч во временно оккупированном Энергодаре с дронов атаковано помещение СБУ, которое заняли военнослужащие рф. Зафиксировано прямое попадание в здание", — говорится в тексте публикации Телеграмм-канала "Энергодар".

Также отмечается, что данных о жертвах российского врага пока нет, ведь оккупанты пытаются скрыть какую-либо информацию о последствиях инцидента.

На момент попадания мины в помещение СБУ там находились оккупанты

Стоит также добавить, что пока неизвестно, действительно ли здание СБУ, где находились захватчики, атаковали украинские военные, ведь в Украине пока никакой официальной информации по этому поводу обнародовано не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во временно оккупированном Энергодаре украинские партизаны провели на тот свет двух российских оккупантов.