Ситуация на Запорожской АЭС: россия взялась за новый коварный план
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"Росатом" уже передал на станцию свою программу
Своими опасными провокациями на Запорожской АЭС российские оккупанты пытаются обосновать план по переподключению ее к российской сети.
Как рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире единого марафона новостей, "Росатом" уже передал на станцию специальную программу относительно подключения ЗАЭС к сетям, ведущим в оккупированный Крым.
По его словам, это они обосновывают тем, что линии связи электростанции с украинской энергосистемой были повреждены.
"Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно отключить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это написано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС", — сказал Котин.
Он также добавил, что в случае реализации замысла, ЗАЭС начнет работать на российской частоте и подключить ее к украинской сети будет невозможно.
Как сообщалось ранее, оккупанты начали обстрелы Запорожской АЭС 5 августа и продолжали их 6 августа. Тогда были серьезно повреждены азотно-кислородная станция и объединенный дополнительный корпус.
8 августа в Энергоатоме сообщили, что АЭС продолжает работу, но находится под серьезными рисками нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.