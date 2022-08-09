Укр

Ситуация на Запорожской АЭС: россия взялась за новый коварный план

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС

"Росатом" уже передал на станцию свою программу

Своими опасными провокациями на Запорожской АЭС российские оккупанты пытаются обосновать план по переподключению ее к российской сети.

Как рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире единого марафона новостей, "Росатом" уже передал на станцию специальную программу относительно подключения ЗАЭС к сетям, ведущим в оккупированный Крым.

По его словам, это они обосновывают тем, что линии связи электростанции с украинской энергосистемой были повреждены.

"Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно отключить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это написано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС", — сказал Котин.

Он также добавил, что в случае реализации замысла, ЗАЭС начнет работать на российской частоте и подключить ее к украинской сети будет невозможно.

Как сообщалось ранее, оккупанты начали обстрелы Запорожской АЭС 5 августа и продолжали их 6 августа. Тогда были серьезно повреждены азотно-кислородная станция и объединенный дополнительный корпус.

8 августа в Энергоатоме сообщили, что АЭС продолжает работу, но находится под серьезными рисками нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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#Запорожская АЭС #Энергоатом #ЗАЭС