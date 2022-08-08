Враг наращивает агрессию: власти сделали важное обращение в связи с провокациями на ЗАЭС

Оккупанты наращивают количество провокаций, и это очень опасно для мирных украинцев

В связи с резким усилением провокаций на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре Запорожской области местных жителей призывают не выходить из дома.

Такое заявление утром в понедельник, 8 августа, сделал легитимный городской голова Дмитрий Орлов.

"Оккупанты не только наращивают количество провокаций, но и повышают уровень своей агрессии, — подчеркнул мэр Энергодара. — Обращаюсь ко всем энергодарцам: минимизируйте свое пребывание на улице. Сейчас самое безопасное для вас место – это собственные квартиры".

Орлов констатировал, что оккупанты сами намеренно обстреливают промышленные объекты, расположенные в максимальной близости к энергоблокам ЗАЭС.

Также зафиксированы случаи обстрелов россиянами Энергодара из ближайших оккупированных сел, — все это делается с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

"Все попытки орков убедить мир в том, что диверсии осуществляют ВСУ, бессмысленны и бесперспективны. Кто настоящий преступник, известно всем", — подчеркнул мэр Энергодара.

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