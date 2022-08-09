На ЗАЕС буде рф або випалена земля: військові експерти пояснили суть нової провокації путіна

Фейкову заяву могли поширити, щоб відволікти увагу від існуючої загрози.

Російські окупанти створюють небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС, обстрілюючи з її території Нікополь, розташувавши неподалік свою техніку та частини, а також загрожуючи світові обстрілами атомної станції. При цьому вони всіляко відхрещуються від обстрілу ЗАЕС. Напередодні в мережі був поширений скріншот повідомлення із соцмережі, де цитували нібито генерал-майора Валерія Васильєва. Він нібито погрожував зробити територію "випаленою пустелею", якщо вона не буде російською.

Як відзначають дослідники Інституту вивчення війни (ISW), повідомлення, ймовірно, є хибним і може відвертати увагу від реальних ризиків. Серед них аналітики назвали мінування станції та небезпечне зберігання зброї біля ядерних реакторів та сховищ ядерних відходів.

В ISW вважають, що ризик ядерної катастрофи росія використовує, щоб тиснути на Захід та знизити військову підтримку українського контрнаступу. Що ж до нібито заяви Васильєва, то за даними міського голови Енергодару Дмитра Орлова, Валерій Васильєв, генерал, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту справді майже три місяці керуй окупантами в Енергодарі та Мелітополі. Мер зазначає, що на його совісті не лише пропаганда, а й відправка людей на тортури. Але він на початку травня "зник".

У російському міноборони заявили, що Васильєв нібито перебуває в Узбекистані. Але незалежно від походження тексту, дослідники вважають, що це непряме повідомлення і не є офіційним.

Скріншот того ж повідомлення нібито з цитатою Васильєва

За наявними даними, всередині території ЗАЕС вирили траншеї та, ймовірно, встановили вогневі позиції. Також було опубліковано відео, але яким видно рух військової бронетехніки та вантажівок біля будівлі з першим атомним реактором. Росіяни використовують станцію як "ядерний щит", атакуючи з липня Нікополь із позицій усередині або біля АЕС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після обстрілу АЕС президент Володимир Зеленський закликав ввести санкції проти російського атомного сектора.