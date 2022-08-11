Зеленський та генсек ООН зробили заяви щодо Запорізької АЕС

Дії росії загрожують Європі ядерною катастрофою

У четвер, 11 серпня, на 169-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський і генсек ООН Антоніу Гутерріш зробили заяви щодо провокацій росіян на Запорізькій АЕС.

Генсек ООН закликав припинити бойові дії біля АЕС, а також попросив демілітаризувати периметр навколо станції, повідомляє пресслужба ООН. Зеленський під час виступу Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи звинуватив росію в ядерному тероризмі.

Гутерріш також закликав негайно допустити місію МАГАТЕ на станцію.

"Потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметру демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території. Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний та безперешкодний доступ до місця", — заявив Гутерріш.

Президент України вважає, що рф може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію, що по суті означатиме застосування росією ядерної зброї.

"росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічнішим, ніж Чорнобиль, а по суті – тим самим, що й застосування росією ядерної зброї, але без ядерного удару", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 5 серпня рф двічі обстріляла Запорізьку АЕС. Зеленський цього ж дня закликав світ "асиметрично" відреагувати на дані обстріли. У Європі традиційно висловили стурбованість, а вчені спрогнозували наслідки можливої аварії на станції.