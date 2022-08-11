В окупованій Кирилівці знайшли тіло переможця відомої української телепередачі: що відомо

Попередня версія смерті — зупинка серця

На березі безлюдної Кирилівки, що у Мелітопольському районі, який потерпає від російської окупації, тутешні жителі виявили тіло відомого у тих краях бізнесмена Миколи Передерія. Чоловік був власником ресторану "Фішка", який раніше став популярним після отримання таблички від програми "Ревізор".

Як пише видання "РІА Мелітополь" посилаючись на інсайдерські дані, чоловік помер від зупинки серця. Проте наразі достеменно невідомо, чи смерть підприємця стала раптовою, чи до неї доклали руку тамтешні бандити, які активно займаються переподілом майна та рейдерством після приходу так званої окупаційної "влади".

Такі неоднозначні висновки зроблені через те, що переважна більшість баз, розташованих на території Кирилівки є власністю бізнесменам з Дніпра, Запоріжжя, Харкова та інших міст, проте нова "влада" поставила їм умову — перереєструвати свої статки у росії. У протилежному разі майно могли націоналізувати.

Варто нагадати, що підприємець Микола Передрій став відомим після випуску української телепередачі "Ревізор" у 2015 році, де він представляв свій рибний ресторанчик під назвою "Фішка", який розташований неподалік кирилівського ринку на Косі Пересип.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час чергового російського обстрілу у місті Миколаєві загинув відомий бізнесмен та Герой України Олексій Вадатурський. Спільно з чоловіком смертельні травми отримала і його дружина.