Життя в окупації. Мелітополь: у місті просто захмарні ціни на засоби гігієни

Багато звичайних речей стали предметами розкоші в окупації

В окупованому Мелітополі після початку окупації різко зросли ціни на всі товари повсякденної необхідності. Хоча фрукти та овочі можна придбати за копійки, проте інші категорії товарів, на кшталт засобів персональної гігієни, стають розкішшю.

Як повідомляє видання РІА-Мелітополь, ціни на цю категорію товарів вражають уяву, особливо якщо врахувати, що влітку без прання та регулярного душу обійтися неможливо.

Так ціни на кулькові дезодоранти стартують із 80 гривень, проте можна побачити й товар за 100, 150 і навіть 200 гривень.

Вартість гелю для душу стартує від 100 гривень за пляшку, а гелі для вмивання відпускають від 130 грн.

Мило теж особливо заощадити не дозволить, оскільки брусок найпростішого мила російського виробництва починається від 30 грн, якісніша продукція може коштувати від 60 грн. Також зустрічається господарське мило по 20 грн, проте його якість залишає бажати кращого.

Дорого обходяться і продукти жіночої гігієни, так за пачку найпростіших прокладок доведеться віддати 55 грн, а тампони можна купити по 160 грн за упаковку.

Гель для гоління можна знайти по 125 гривень, а зубна паста практично весь час в окупації тримається на позиціях у середньому 100 грн за тюбик.

Більше просунутих коштів для догляду в місті просто немає, їх або замінюють дитячими кремами за 50 грн або ж шукають можливість привезти з підконтрольної території.

Варто зазначити, що такі ціни на продукцію можна зустріти на вуличних ринках, а в магазинах це обійдеться ще дорожче.

Як повідомлялося раніше, по-справжньому надхмарних висот у Мелітополі досягли ціни на алкогольні напої, а цінники викликають невдоволення не тільки у місцевих жителів, а й у родичів окупантів, яких привозять із депресивних російських регіонів.