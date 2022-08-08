Жизнь в оккупации. Мелитополь: в городе просто заоблачные цены на средства гигиены

Многие обыденные вещи стали предметами роскоши в оккупации

В оккупированном Мелитополе после начала оккупации резко выросли цены практически на все товары повседневной необходимости. Хотя фрукты и овощи можно приобрести за копейки, однако другие категории товаров, вроде средств персональной гигиены, становятся роскошью.

Как сообщает издание РИА-Мелитополь, цены на эту категорию товаров поражают воображение, особенно если учесть, что летом без стирки и регулярного душа обойтись невозможно.

Так цены на шариковые дезодоранты стартуют с 80 гривен, однако можно увидеть и товар за 100, 150 и даже 200 гривен.

Стоимость геля для душа стартует от 100 гривен за бутылку, а гели для умывания отпускают от 130 грн.

Мыло тоже особо сэкономить не позволит, так как брусок самого простого мыла российского производства начинается от 30 грн, более качественная продукция может стоить от 60 грн. Также встречается хозяйственное мыло по 20 грн, однако его качество оставляет желать лучшего.

Дорого обходятся и продукты женской гигиены, так за пачку самых простых прокладок придется отдать 55 грн, а тампоны можно купить по 160 грн за упаковку.

Гель для бритья можно найти по 125 гривен, а зубная паста практически всё время в оккупации держится на позициях в среднем в 100 грн за тюбик.

Более продвинутых средств по уходу в городе попросту нет, их либо заменяют детскими кремами за 50 грн или же ищут возможность привезти с подконтрольной территории.

Стоит отметить, что такие цены на продукцию можно встретить на уличных рынках, а в магазинах это все обойдется еще дороже.

Как сообщалось ранее, по-настоящему заоблачных высот в Мелитополе достигли цены на алкогольные напитки, а ценники вызывают недовольство не только у местных жителей, но и у родственников оккупантов, которых те привозят из депрессивных российских регионов.