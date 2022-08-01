В Мелитополе даже оккупанты в шоке от цен, особенно на алкоголь: подробности

В оккупированном Мелитополе в супермаркетах алкоголь продается по заоблачным ценам

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) оккупанты открывают свои супермаркеты "Мера" на месте бывших АТБ, однако цены там настолько высокие, что жалуются не только местные жители, но и родственники оккупантов, которых россияне свозят из депрессивных регионов.

Как сообщает местное издание РИА-Мелитополь, жена одного из оккупантов устроила скандал с продавщицей из-за высокой стоимости водки. Что примечательно, в магазин она уже пришла пьяной.

"Ты, тупая курица, хоть знаешь, с кем разговариваешь? Мой муж защищает таких, как ты. Каждый день рискует жизнью, а вы, дармоеды, тут такие цены ставите, что легче украсть, чем купить", — приводит издание слова женщины.

Очевидцы утверждают, что после этого женщину вывели на улицу, но даже там она продолжила возмущаться, заявив, что если ей не продадут водку по нормальной цене, то ее муж разнесет магазин.

Стоит отметить, что алкоголь в Мелитополе и других оккупированных городах действительно стоит очень дорого. Так бутылка водки (0,5л) может стоить 300 гривен, а игристое вино Фраголино можно приобрести по цене в 236 грн за бутылку, хотя до оккупации оно продавалось по 65 грн.

Как сообщалось ранее, в Мелитополе в начале июля открыли памятник чекисту Павлу Судоплатову, убившему главу ОУН, а теперь в честь него хотят назвать конфеты.