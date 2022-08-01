Коллаборанты в Запорожской области выпустят конфеты в честь убийцы-кагэбиста

Ингредиенты на конфеты хотят брать в одной из стран Африки

Российские захватчики в оккупированной части Запорожской области продолжают устанавливать свои правила и проводить деукраинизацию, навязывая местному населению историю СССР. Так, в Мелитополе в начале июля открыли памятник чекисту Судоплатову, убившему голову ОУН, а теперь в честь него хотят назвать конфеты.

Как передают пропагандистские СМИ, об этом заявил местный коллаборант и предатель Украины Владимир Рогов, называющий себя "членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области".

По словам предателя, производство конфет "Судоплатовские" запустят на одном из предприятий Запорожской области, которое оккупировали россияне. Сладости хотят делать шоколадные, а какао-бобы на них будут закупать у одной из африканских стран.

"Мы уже закончили дизайн, будем производить конфеты "Судоплатовские", ждем первой партии в сентябре… Это чисто местное наше производство будет, они будут без всякого пальмового масла, все натуральное", — сообщил коллаборант Рогов.

Он также добавил, что конфеты, названные именем чекиста и убийцы, хотят поставлять и в страну-агрессор россию.

Дизайн конфет слишком сильно навеивает воспоминания об СССР

Справка: Павел Судоплатов (1907-1996) — в свое время был руководителем советской внешней разведки и охотился за украинскими националистами. Примечательно, что именно "борьбой с национализмом" россия сейчас оправдывает войну в Украине. Судоплатов непосредственно участвовал в разработке и выполнении громких политических убийств оппонентов сталинского режима и советской власти — в частности, убил лидера ОУН Евгения Коновальца и организовал план задержания руководителя УПА Романа Шухевича.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети разгорелся скандал вокруг кондитерской фабрики "Житомирские ласощи". Украинцы выдвинули претензии к производителю из-за конфет и вафлей, название которых очень напоминало о россии и крепостном ладе.