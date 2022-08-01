Колаборанти в Запорізькій області випустять цукерки на честь вбивці-кадебіста

Інгредієнти на цукерки хочуть брати в одній з країн Африки

Російські загарбники в окупованій частині Запорізької області продовжують встановлювати свої правила та проводити деукраїнізацію, нав'язуючи місцевому населенню історію СРСР. Так, у Мелітополі на початку липня відкрили пам'ятник чекісту Судоплатову, який убив голову ОУН, а тепер на честь нього хочуть назвати цукерки.

Як передають пропагандистські ЗМІ, про це заявив місцевий колаборант та зрадник України Володимир Рогов, який називає себе "членом головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

За словами зрадника, виробництво цукерок "Судоплатовські" запустять на одному з підприємств Запорізької області, яке окупували росіяни. Солодощі хочуть робити шоколадні, а какао-боби на них закуповуватимуть в однієї з африканських країн.

"Ми вже закінчили дизайн, будемо виробляти цукерки "Судоплатівські", чекаємо на першу партію у вересні… Це чисто місцеве наше виробництво буде, вони будуть без будь-якої пальмової олії, все натуральне", — повідомив колаборант Рогов.

Він також додав, що цукерки, названі іменем чекіста та вбивці, хочуть постачати й в країну-агресорку росію.

Дизайн цукерок надто сильно навіює спогади про СРСР

Довідка: Павло Судоплатов (1907-1996) — свого часу був керівником радянської зовнішньої розвідки й полював на українських націоналістів. Примітно, що саме "боротьбою з націоналізмом" росія зараз виправдовує війну в Україні. Судоплатов брав безпосередню участь у розробці та виконанні гучних політичних вбивств опонентів сталінського режиму та радянської влади — зокрема, вбив лідера ОУН Євгена Коновальця та організував план затримання керівника УПА Романа Шухевича.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі розгорівся скандал довкола кондитерської фабрики "Житомирські ласощі". Українці висунули претензії до виробника через цукерки та вафлі, назва яких дуже нагадувала про росію та кріпацтво.