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"Житомирські ласощі" оскандалилися через назву цукерок та вафель: що не так

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Цукеркам дали назву "Щедрый барин" Новина оновлена 25 липня 2022, 19:00
Цукеркам дали назву "Щедрый барин"

Українців здивувала фантазія виробника

Кондитерська фабрика "Житомирські ласощі" стала об'єктом обурення українців через лінійку цукерок та вафельної продукції під назвою "Щедрий Пан". Обгортка до цукерок надрукована російською мовою без перекладу на державну, а ще й до того наштовхує на думки про часи кріпацтва.

На це звернула увагу користувач соцмережі Facebook Марія Криштопа, яка запитала у виробника, про що вони думали при розробці цієї лінійки солодощів.

"Добрий день. А скажіть, будь ласка, для кого створювались і називались оці солодощі? І чи збираєтесь ви їх хоча б перейменовувати?", — написала Марія Криштопа, позначивши офіційну сторінку "Житомирських ласощів".

Свої слова жінка підкріпила двома знімками з екрана, де чітко видно наявність у продажу цукерок та вафель "Щедрый барин" ("Щедрий пан" — в українському перекладі на сайті).

Цукерки Щедрий барин - у мережі звинуватили Житомирські ласощі у підігруванні росіянам
Цукерки Щедрий барин - у мережі звинуватили Житомирські ласощі у підігруванні росіянам

Інших користувачів мережі фантазія виробника, який так називав цукерки, шокувала й навіть обурила. Дехто запідозрив "Житомирські ласощі" у співпраці з росіянами. А комусь ввижався на етикетці не "барин", а "баран" — такий от вийшов оксюморон.

Цукерки Щедрий барин - у мережі звинуватили Житомирські ласощі у підігруванні росіянам
Цукерки Щедрий барин - у мережі звинуватили Житомирські ласощі у підігруванні росіянам
Цукерки Щедрий барин - у мережі звинуватили Житомирські ласощі у підігруванні росіянам
Цукерки Щедрий барин - у мережі звинуватили Житомирські ласощі у підігруванні росіянам
Цукерки Щедрий барин - у мережі звинуватили Житомирські ласощі у підігруванні росіянам

Раніше "Телеграф" повідомляв, що продукцію української кондитерської фабрики Roshen, власником якої тривалий час був експрезидент Петро Порошенко, попри війну помітили на прилавках російських супермаркетів. У мережі через це розгорілася бурхлива дискусія.

Теги:
#Скандал #Цукерки #Житомирські ласощі