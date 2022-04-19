Війна не перешкода: в російських супермаркетах продають цукерки Roshen (відео)
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Як продукція потрапила в країну — питання відкрите.
Продукція української кондитерської фабрики Roshen, власником якої тривалий час був експрезидент Петро Порошенко, досі продається в росії попри війну, яку країна-агресор розв'язала в Україні. Цукерки помітили у декількох супермаркетах міста Череповець (Вологодська область).
Відповідні відео у вівторок, 19 квітня, розповсюдили Telegram-канали.
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Судячи з опублікованих кадрів, у магазинах Череповця можна придбати карамельки Roshen. При чому самі росіяни невдоволені тим, що українська продукція присутня на полицях супермаркетів, адже вони "не хочуть спонсорувати війну".
Прикріпили покупці й чек, у якому зазначається, що цукерки Roshen у росії продали 16 квітня 2022 року — на 52-й день російсько-української війни.
Яким чином продукція української кондитерської фабрики потрапила на прилавки магазинів країни-агресора — питання відкрите. Варто зазначити, що фабрика Roshen у російському Липецьку перестала працювати у 2017 році — тоді керівництво оголосило про повну зупинку виробництва та консервацію всіх інфраструктурних об'єктів.
Нагадаємо, що цукерками компанії Roshen за кілька місяців до початку війни, в грудні 2021 року, торгували й в тимчасово окупованому Криму. У магазинах пропонували кілька видів цукерок, однак ціни на них були дуже сильно завищеними.
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