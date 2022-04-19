Война не помеха: в российских супермаркетах продают конфеты Roshen (видео)
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Как продукция попала в страну – вопрос открытый.
Продукция украинской кондитерской фабрики Roshen, владельцем которой долгое время был экспрезидент Петр Порошенко, до сих пор продается в россии, несмотря на войну, которую страна-агрессор развязала в Украине. Конфеты были замечены в нескольких супермаркетах города Череповец (Вологодская область).
Соответствующие видео во вторник, 19 апреля, распространили Telegram-каналы.
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Судя по опубликованным кадрам, в магазинах Череповца можно приобрести карамельки Roshen. Причем сами россияне недовольны тем, что украинская продукция находится на полках супермаркетов, ведь они "не хотят спонсировать войну".
Прикрепили покупатели и чек, в котором отмечается, что конфеты Roshen в России продали 16 апреля 2022 года — на 52-й день российско-украинской войны.
Каким образом продукция украинской кондитерской фабрики попала на прилавки магазинов страны-агрессора — открытый вопрос. Стоит отметить, что фабрика Roshen в российском Липецке перестала работать в 2017 году, тогда руководство объявило о полной остановке производства и консервации всех инфраструктурных объектов.
Напомним, что конфетами компании Roshen за несколько месяцев до начала войны, в декабре 2021 года, торговали и во временно оккупированном Крыму. В магазинах предлагали несколько видов конфет, однако цены на них были очень завышенными.
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