В Крыму торгуют конфетами "Рошен" (фотофакт)

Цена на отдельные позиции в два раза выше, чем в Украине

В оккупированном Россией Крыму обнаружили конфеты марки Roshen, которые беспрепятственно реализуются в кондитерском магазине.

Эксклюзивными фотографиями с "Телеграфом" поделился один из читателей, временно пребывающий на оккупированной территории.

Покупателям предлагают "Красный мак"

Имеется в продаже и "Конафетто"

Полакомиться украинскими сладостями имеют возможность жители Феодосии. Продажей занимается магазин "Сладкий домик". Если поискать в сети, то можно наткнуться на Instagram-страницу этой кондитерской, а также их паблик в заблокированном украинскими провайдерами "ВКонтакте".

Несмотря на то, что Instagram не обновлялся почти год, там размещены фотографии в том числе с продукцией Roshen, датированные осенью и декабрем 2020-го.

Скрин из Instagram магазина

Сейчас же в магазине предлагают покупателю несколько видов сладостей украинского производителя. Однако цены на них просто бешеные. К примеру, килограмм "Каракума" или "Красного мака" обойдется в 1200 рублей (442 грн). "Лещина" стоит 900 рублей (331 грн), "Конафетто" и "Creamel" — 700 рублей (258 грн), "Нутини" — 680 рублей (250 грн).

Если сравнивать это с ценами от производителя, то стоимость получится завышена минимум вдвое. Те же "Красный мак", "Каракум" и "Лещина" в Украине стоят 206 грн/кг, "Creamel" — 139 грн, а "Конафетто" — 131,50 грн.

Стоимость конфет на официальном сайте "Рошен"

Скорее всего, сладости были закуплены в Украине массовой партией и привезены в Крым контрабандой. Однако если же они официально провозились через таможню, это вызывает вопросы к ее работникам и других контролирующих Крым органов власти. Ведь российская пропаганда очень "любит" Петра Порошенко, которому принадлежит предприятие Roshen, больше того — в России с осени 2020 года введены экономические санкции как против него самого, так и каждого из его предприятий. Однако это не мешает местным властям пропускать "запрещенные" сладости, чтобы наживаться на людях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крымский полуостров якобы законно находится в составе России. Также политик рассказал, собирается ли его посетить в ближайшее время.