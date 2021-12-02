У Криму торгують цукерками "Рошен" (фотофакт)

Ціна на окремі позиції вдвічі вища, ніж в Україні

В окупованому Росією Криму виявили цукерки марки Roshen, які безперешкодно реалізуються у кондитерському магазині.

Ексклюзивними фотографіями з "Телеграфом" поділився один із читачів, який тимчасово перебуває на окупованій території.

Покупцям пропонують "Червоний Мак"

Є у продажу і "Конафетто"

Поласувати українськими солодощами мають змогу мешканці Феодосії. Продажем займається магазин "Солодкий будиночок". Якщо пошукати в мережі, то можна натрапити на Instagram-сторінку цієї кондитерської, а також їхній паблік у заблокованому українськими провайдерами "ВКонтакті".

Незважаючи на те, що Instagram не оновлювався майже рік, там розміщені фотографії, зокрема з продукцією Roshen, датовані осінню та груднем 2020-го.

Скрін із Instagram магазину

Нині ж у магазині пропонують покупцеві кілька видів солодощів українського виробника. Проте ціни на них просто шалені. Наприклад, кілограм "Каракума" або "Червоного маку" вартуватиме 1200 рублів (442 грн). "Ліщина" коштує 900 рублів (331 грн), "Конафетто" та "Creamel" — 700 рублів (258 грн), "Нутіні" — 680 рублів (250 грн).

Якщо порівнювати це з цінами від виробника, то вартість вийде завищеною щонайменше вдвічі. Ті ж "Червоний мак", "Каракум" та "Ліщина" в Україні коштують 206 грн/кг, "Creamel" — 139 грн, а "Конафетто" — 131,50 грн.

Вартість цукерок на офіційному сайті "Рошен"

Швидше за все, солодощі були закуплені в Україні масовою партією та привезені до Криму контрабандою. Проте якщо вони офіційно провозилися через митницю, це викликає питання до її працівників та інших контролюючих Крим органів влади. Адже російська пропаганда дуже "любить" Петра Порошенка, якому належить підприємство Roshen, більше того — у Росії з осені 2020 року запроваджено економічні санкції як проти нього самого, так і кожного з його підприємств. Та, вочевидь, навіть це не заважає росіянам пропускати "заборонену" продукцію, аби наживатися на людях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито законність перебування Кримського півострову у складі Росії. Також політик розповів, чи збирається його відвідати найближчим часом.