"Житомирские ласощи" оскандалилось из-за названия конфет и вафель: что не так

Украинцев удивила фантазия производителя

Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" стала объектом возмущения украинцев из-за линейки конфет и вафельной продукции под названием "Щедрый барин". Обертка к конфетам напечатана на русском языке без перевода на государственный и к тому же наталкивает на мысли о временах крепостного права.

На это обратила внимание пользователь соцсети Facebook Мария Криштопа, которая спросила производителя, о чем они думали при разработке этой линейки сладостей.

"Добрый день. А скажите, пожалуйста, для кого создавались и назывались эти сладости? И собираетесь ли вы их хотя бы переименовывать?", — написала Мария Крыштопа, обозначив официальную страницу "Житомирских ласощей".

Свои слова женщина подкрепила двумя снимками с экрана, где четко видно наличие в продаже конфет и вафель "Щедрый барин" ("Щедрый пан" — в украинском переводе на сайте).

Других пользователей сети фантазия производителя, так называвшего конфеты, шокировала и даже возмутила. Некоторые заподозрили "Житомирские ласощи" в сотрудничестве с россиянами. А кому-то мерещился на этикетке не "барин", а "баран" — такой вот получился оксюморон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что продукцию украинской кондитерской фабрики Roshen, владельцем которой долгое время был экс-президент Петр Порошенко, несмотря на войну, заметили на прилавках российских супермаркетов. В сети из-за этого разгорелась бурная дискуссия.