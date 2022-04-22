"Может, они отравленные?": конфеты Roshen в супермаркетах россии взбудоражили сеть

Как конфеты попали в российские супермаркеты до сих пор загадка

После того, как "Телеграф" рассказал о продаже в российской федерации конфет производства украинской кондитерской фабрики Roshen, в сети разгорелась бурная дискуссия. Пользователи Facebook пытались выяснить, кто прав, а кто нет, в этой ситуации.

Напомним, что карамельки Roshen обнаружили россияне в одном из супермаркетов города Череповец. Покупку кондитерских изделий они записали на видео, которое затем выложили в сети. Также в качестве подтверждения был опубликован чек.

В российском Череповце нашли конфеты Roshen

Пользователи Facebook традиционно разделились на два лагеря — часть стала в защиту бывшего президента Украины Петра Порошенко, владеющего корпорацией Roshen. По мнению граждан, эти конфеты могли лежать на российских складах еще с 2013 года, а сейчас их достали, потому что в россии наблюдаются серьезные проблемы с продовольствием. Еще часть людей написала, что заводы Roshen, которые были на территории страны-агрессора, давно остановились, а производить такие конфеты могут сами россияне, прикрываясь украинскими обертками.

Другая часть пользователей выразила свое недовольство тем, что украинские конфеты продаются в стране, объявившей Украине войну. Более того, обвинили в этом именно Петра Порошенко.

Стоит отметить, что неизвестно, как конфеты производства Roshen попали в россию, поэтому винить в этом конкретных лиц никто не может. Фабрики Roshen, находившиеся на территории россии, полностью перестали работать в 2017 году – тогда руководство объявило о полной остановке производства и консервации всех инфраструктурных объектов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после начала российского вторжения в Украину, из россии ушли многие западные компании. В частности, недавно о прекращении своей деятельности заявили Samsung, Hitachi и Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent). Также известно, что нефтяной гигант Shell прекратил закупать российскую нефть.

Кроме того, позже оттуда ушли сети фастфудов KFC и McDonald’s, а также остановили продажи Coca-Cola и PepsiCo.