У Мелітополі навіть окупанти шоковані цінами, особливо на алкоголь: подробиці

В окупованому Мелітополі у супермаркетах алкоголь продається за захмарними цінами

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) окупанти відкривають свої супермаркети "Мера" на місці колишніх АТБ, проте ціни там настільки високі, що скаржаться не лише місцеві жителі, а й родичі окупантів, яких росіяни звозять із депресивних регіонів.

Як повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь, дружина одного з окупантів влаштувала скандал із продавщицею через високу вартість горілки. Що примітно, до магазину вона вже прийшла п’яною.

"Ти, тупа курка, хоч знаєш, з ким розмовляєш? Мій чоловік захищає таких, як ти. Щодня ризикує життям, а ви, дармоїди, тут такі ціни ставите, що легше вкрасти, ніж купити", — наводить видання слова жінки.

Очевидці стверджують, що після цього жінку вивели надвір, але навіть там вона продовжила обурюватися, заявивши, що якщо їй не продадуть горілку за нормальною ціною, її чоловік рознесе магазин.

Варто зазначити, що алкоголь у Мелітополі та інших окупованих містах справді коштує дуже дорого. Так пляшка горілки (0,5л) може коштувати 300 гривень, а ігристе вино Фраголіно можна придбати за ціною 236 грн за пляшку, хоча до окупації воно продавалося по 65 грн.

Як повідомлялося раніше, у Мелітополі на початку липня відкрили пам’ятник чекісту Павлу Судоплатову, який вбив голову ОУН, а тепер на честь нього хочуть назвати цукерки.