Спиртное стало роскошью: в оккупированном Мелитополе алкоголь продают по заоблачным ценам

Алкоголь в оккупированном городе сможет позволить себе не каждый

В оккупированном Мелитополе стремительно выросли цены в супермаркетах и магазинах, при том подорожание коснулось не только еды, но и бытовой химии. Однако по-настоящему заоблачных высот в городе достигли цены на алкогольные напитки.

Как сообщает РИА-Мелитополь, подорожание коснулось всей алкогольной продукции, однако на элитные напитки вешаются заоблачные ценники. Стоимость некоторых позиций в городе может в три раза превышать цены на подконтрольной территории Украины.

Так поллитра пива "Балтика" местным жителям обойдется в 67 гривен, а за бутылку просекко придется выложить 755 гривен.

На элитные напитки цены гораздо выше, так за бутылку коньяка Kvint придется отдать 2390 грн, а французский Meukov обойдется в 3441 грн.

Литр элитной водки Finlandia в городе можно купить по 1411 грн, для сравнения на подконтрольных территориях она обойдется в 489 гривен.

Отмечается, что в таких условиях у мелитопольцев остается два варианта — завязывать с алкоголем или переходить на самодельный суррогат, который продают в городских пабликах.

Напомним, что такие ценники вызывают недовольство не только у местных жителей, но и у родственников оккупантов, которых те привозят из депрессивных российских регионов.