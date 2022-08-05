Спиртне стало розкішшю: в окупованому Мелітополі алкоголь продають за захмарними цінами

Алкоголь в окупованому місті зможе дозволити собі не кожен

В окупованому Мелітополі стрімко зросли ціни в супермаркетах і магазинах, при цьому подорожчання торкнулося не лише їжі, а й побутової хімії. Проте по-справжньому надхмарних висот у місті досягли ціни на алкогольні напої.

Як повідомляє РІА-Мелітополь, подорожчання торкнулося всієї алкогольної продукції, проте на елітні напої вішаються захмарні цінники. Вартість деяких позицій у місті може втричі перевищувати ціни на підконтрольній території України.

Так півлітра пива "Балтика" місцевим жителям коштуватиме 67 гривень, а за пляшку просеко доведеться викласти 755 гривень.

На елітні напої ціни набагато вищі, так за пляшку коньяку Kvint доведеться віддати 2390 грн, а французький Meukov обійдеться в 3441 грн.

Літр елітної горілки Finlandia у місті можна купити по 1411 грн, для порівняння на підконтрольних територіях вона обійдеться у 489 гривень.

Зазначається, що за таких умов у мелітопольців залишається два варіанти — зав’язувати з алкоголем чи переходити на саморобний сурогат, який продають у міських пабліках.

Нагадаємо, що такі цінники викликають невдоволення не тільки місцевих жителів, але й родичів окупантів, яких ті привозять з депресивних російських регіонів.