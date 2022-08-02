"Обнал" вже під 15% і підготовка до референдуму: що творять окупанти у Мелітополі (відео)

Як живе захоплений росіянами Мелітополь.

Вже шостий місяць, як Мелітополь у Запорізькій області перебуває в окупації російських загарбників. Життя в місті залишається незмінним — немає роботи, проблеми з готівкою, дефіцит продуктів, а ціни на основні товари захмарні.

Крім того, окупанти намагаються нав’язати мешканцям радянське минуле та постійно проводять показові концерти, на яких військових більше, ніж артистів.

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У розпорядження "Телеграфу" потрапило ексклюзивне відео, зняте 2 серпня.

У місті, як і раніше, пенсіонери стоять у величезних чергах, містом курсує військова техніка і ходять російські військові. Крім того, окупаційна влада активно готується до "референдуму" — по всьому місту розвішані плакати зі словами про нібито свободу вибору місцевих жителів.

Окупанти створюють видимість, що голоси дійсно враховуватимуть, а не фальсифікуватимуть потрібний результат, як це заведено в росії.

"Ми один народ. Ми разом із росією", — пишуть на бордах.

Ринки та магазини в окупованому Мелітополі працюють, проте люди не мають готівки, щоб купити продукти.

Термінали працюють, але не скрізь і за графіком. Зате процвітають схеми переведення в готівку коштів з карток. Перевести кошти в готівку можна під 10-15%, хоча ще на початку липня було під 7-10%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Мелітополі у супермаркетах алкоголь продається за захмарними цінами. Окупанти відкривають свої супермаркети "Міра" на місці колишніх АТБ.

Крім того, російські окупанти на тимчасово непідконтрольних територіях Херсонської та Запорізької областей настільки повірили у свою безкарність, що вже почали перевозити туди свої сім’ї та заселятися у квартири, які залишили законні власники.